Променят временно движението на три трамвайни линии по бул. "България"

Променят временно движението на три трамвайни линии по бул. "България"
Снимка: БГНЕС/Архив
Във връзка с текущ ремонт на релсовия път по бул. „България“ (в участъка между бул. „Витоша“ и бул. „Тодор Каблешков“) Столичната община въвежда временна организация на движението. Промените ще важат от 8.00 ч. на 2 май (събота) до 18.00 ч. на 3 май (неделя).

Трамвайна линия № 1 няма да се движи в двата дни.

Трамвайни линии № 7 и № 27 ще се движат по променен маршрут до ж.к. „Иван Вазов“ в часовете от 4.30 до 18.00 ч. След 18.00 ч. движението им се възстановява по обичайните маршрути.

Ще бъде разкрита временна автобусна линия № 7ТМ, която ще обслужва маршрута между Националния исторически музей и централната градска част, с основни спирки по бул. „България“, бул. „Витоша“ и бул. „Пенчо Славейков“.

Автобусите ще спират на спирки:
• начална с код 1464 „НИМ” на Околовръстен път за автобусни линии № 63 , 111 и 304;
• двупосочно на спирка „Кв. Манастирски ливади” с кодове 0866 и 0868;
• двупосочно на спирка „Ж.к. Бокар” с кодове 2688 и 2689;
• двупосочно на спирка с кодове 2206 и 2213 „Ул. Тодор Каблешков”;
• двупосочно на временна спирка с кодове 6233 и 6226 „Ж.к. Мотописта” в района на трамвайната спирка;
• двупосочно на спирка „Бул. Гоце Делчев” с кодове 0308 и 0314;
• двупосочно на спирка „Площад Ручей” с кодове 1301 и 1306;
• двупосочно на спирка „Бул. Акад. Иван Ев. Гешов” с кодове 0268 и 0275;
• двупосочно на спирка „ПГД Елисавета Вазова” с кодове 1736 и 1739;
• на временна спирка с код 6229 „Бул. “Пенчо Славейков” на бул. „Пенчо Славейков” на 30.00 метра след десния завой от бул. „България” в посока бул. „Черни връх”;
• на трамвайната спирка с код 0356 „Бул. Пенчо Славейков” на бул. „Витоша” в посока НИМ, като автобусите се движат по трамвайното платно;
• на спирка с код 0395 “Бул. „Черни връх” на бул. „България” – крайна и начална;
• на спирка с код 2458 „НИМ” – крайна, за автобусна линия № 304 на паркинга пред НИМ.

В часовете от 12.00 до 18.00 ч. на 2 май маршрутът ще бъде скъсен до района на кв. „Манастирски ливади“.

Временно се закрива автобусна линия № 304 (за 2 и 3 май). Част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.

