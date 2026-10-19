Протестна буря, следвана от политическа – кой печели от насилието и погрома във Франция?

След протестната буря естествено следва и политическа. Вечерният час със сигурност не може да бъде решение, най-малкото дълготрайно. Той е една спешна мярка за реакция пред непосредствената опасност от нови вандалски вълни. Премиерът разпореди на префектите да въвеждат вечерен час в зоните, които смятат за най-застрашени. Тази мярка е частична, локална. Метежниците са непредсказуеми и изненадаха властите. Следващите дни ще покажат доколко тези мерки са ефикасни.

Някои кметове настояха за тях още преди да бъдат предложени, като кмета-социалист на Централния район на Париж жестоко засегнат от нападенията. Той е поискал вечерен час още в неделя преди мярката да бъде изобщо обявена и дори не изключва намесата на армията, въпреки че не се надява да не се стига до там. Вечерен час в миналото вече е бил въвеждан през 2005 година по време на едни от първите бунтове в парижките предградия, а тогава Никола Саркози беше вътрешен министър=

Марин льо Пен, лидер на "Национален сбор: "Както всеки от вас знае, насилието не е мнение. Разрухата не е форма на изразяване. И хаосът не може да бъде визия за Франция. След шест месеца френският народ ще може да избере различен път, път на законност и обновена сигурност, на суверенитет и на съблюдавана демокрация. Това ви предлагам. Не се съмнявайте, че за Франция това ще бъде път на надежда – път на прераждане. Да живее Републиката, да живее Франция!"

Завършекът на изказването на Марин льо Пен с традиционния девиз "Да живее Републиката!", с който тя дори успя да изпревари действащия президент – един от умелите предизборни трикове на крайно-дясната кандидатка, не че и другите кандидати не разкритикуваха остро президента Макрон, някои от тях, впрочем, са негови бивши министри, някак си и политическата им позиция се свързва повече със статуквото и по отношение на сигурността и на икономиката, така че ситуацията изглежда несъмнено в нейна полза.

Наистина крайната левица може да е в дъното на протестната вълна и целта ѝ да е предизборна да излезе напред в дебата, да се конфронтира с Льо Пен и кандидатът Меланшон да излезе на предни позиции. Засега поне последните проучвания не показват той да се изкачи от много напред и си оспорва второто място с още двама кандидати, но неговият твърд електорат едва ли ще се откаже от подкрепата за него, тъй като протестите продължават и са планирани нови за събота, независимо от това. Но дори и Льо Пен да стане президент, конфронтацията ще бъде още по-жестока и агресивна.

Вижте прякото включване на Юлия Талева, кро. на БНР в Париж