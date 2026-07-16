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Реакции в НС след подписа на външния министър в Киев за продължаване помощта за Украйна

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Снимка: БТА
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Подписът на външния министър под декларацията от срещата “Украйна – Югоизточна Европа” повдигна въпроса дали България изпраща еднозначно послание към партньорите си, след като премиерът Румен Радев обяви в Париж, че мястото на България не е в Коалицията на желаещите. Опозицията реагира остро в парламента.

Управляващите обясниха, че обрат в българската външна политика няма, защото страната ни много ясно декларира, че няма да блокира общоевропейски решения, но ще преглежда своите ангажименти индивидуално.

От опозицията поставиха въпроса каква е официалната външнополитическа линия на кабинета.

Георг Георгиев, ГЕРБ - СДС: "Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев за вярваме. Дали на евроскептика, който каза, че ще налага вето на санкциите, този, който ни извади от "Коалицията на желаещите" и каза, че България няма своето място в нея, защото тя не подкрепя философията, ролята, политиката на тази коалиция. Или на Румен Радев и неговото правителство проевропейско, това което чрез Киевската декларация призовава за засилване на санкциите, засилване на натиска, признава ролята на Коалицията като инструмент, който може да постигне траен и устойчив мир, осъжда руската агресия и подчертава, че само и единствено незавсима, сувереннта, сигурна Украйна може да бъде залог за сигурността на цяла Европа."

От “Продължаваме промяната" и "Демократична България” определиха ситуацията като пример за две различни послания към българското общество и към европейските партньори. Според тях декларацията и позицията на премиера взаимно се изключват.

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "В момент, в който Европа е заплашена от Русия, в момент, в който България няма противовъздушна отбрана или тя е много слаба, нямаме радари. България не се включва в общата противоракетна отбрана, не се включва в инициативите, обяснява, че по никакъв начин не трябва да се съдейства на Украйна и да бъдем част от "Коалицията на желаещите", но едновременно с това за пред хората, за пред чуждениците,министърът подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена - цел да се използва, експлоатира русофилския вот за президентските избори."

Николай Денков, "Продължаваме промяната": "Свидетелите сме на поредния случай на политическа шизофрения, казва се едно, след което се прави обратното. На 14 юли нашият премиер изненада, бих казал, Европа като каза, че се оттегляме от предварително поетия ангажимент, че ще участваме в "Коалицията на желаещите". Вчера външният министър подписа декларация, в която ние не само признаваме ролята на тази коалиция, но казваме, че ще положим усилия за това тя да бъде подкрепена и да бъде усилено нейното действия. Точка 7 казва точно това."

Критики дойдоха и от “Възраждане”, откъдето определиха случилото се като пореден пример за непоследователност във външната политика на страната.

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Ние по принцип нямаме добър образ в международната общност, без значение дали говорим за нашите партньори или за държавите, които нямат добро отношение към нас. За съжаление през последните 36 години българската външна политика стана синоним на слагачество и на слугинаж, тези доста нескопосани опити на Румен Радев да прави някакви лупинги във въздуха, където обяснява едно, а върши друго предизвикват само и еднствено насмешка и презрение."

Към този момент Министерството на външните работи не е излязло с официален коментар за разминаването между подписания документ и публично заявената позиция на министър-председателя.

#подписване #Реакциии #министър на външните работи #подпис #киев #декларация

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