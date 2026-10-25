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Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция – празни секции и коридори

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Снимка: БТА
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Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция на президентския вот, въпреки че секциите са три пъти повече – 78.

Празни секции и празни коридори – такава е картина от изборния ден в Турция не сме виждали в последните, може би, 30 години. Явилите се на изборите в секцията в "Авджълар" са малко над 50 души от сутринта, а изборния ден започна един час по-рано, отколкото в България. За сравнение на предишните избори до този час на деня бяха гласували около 500 души. Картината е подобна в абсолютно всички 78 секции.

В Бурса са гласували около 500 души общо за целия град. Липсата на разяснителна и предизборна кампания през последния един месец, отдалечената локация на училището и попълването на декларациите, които този път са задължителни в избирателната секция, явно плаши някои от хората, които са забравили български или не могат да пишат.

Себатин Шаахин: Знаеш ли какви адреси са дали?! Все за старите секции. От сутринта обикалям, трето място е тук. БНТ: А как се информирате къде е секцията? – От интернет.

Орхан Рюстемов: "Трябваше да извървя може би повече от 5 километра, за да стигна дотук. Тук трябваше да има и електронно гласуване. Аз бих предпочел машинно гласуване. Мисля, че когато се избира някаква избирателна секция, трябва да се следи къде са концентрирани българските граждани. Това е на другия край на квартала, където почти много малко има хора."

БНТ: Ядосан бяхте малко като идвахте да гласувате? Защо?

– Изморих се, понеже слаба организация. В кметството отидох, там ни казаха. Аз съм на 75 години, 5 километра да вървиш.

БНТ: Има ли много хора, които се отказаха?

– Да, върнаха се.

Ефраим Камбероглу, председател на Организацията на българските изселници в "Авджълар": "Днес има в училищата приемни изпити и тук са дали много далечно от центъра. И много трудно.

БНТ: Декларациите, това плаши ли ги?

– Може би ги притеснява. Има млади, които много слабо знаят български. И да пишат. Има възрастни хора, които не искат да излизат от вкъщи.

Вижте още в прякото включване на Тоня Димитрова, спец. пратеник на БНТ в Турция

#България избира президент #Турция #Авджълар

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