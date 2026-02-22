РИК Стара Загора остава без окончателен състав – решението е в ръцете на ЦИК

Консултациите за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) в Стара Загора за изборите на 19 април завършиха без пълен консенсус, което прехвърля крайното решение към ЦИК.

Областният управител д-р Неделчо Маринов ръководи срещата с представители на деветте политически сили от 51-вия парламент, но спорове около ключови позиции белязаха процедурата. Докато за председателското място постъпи само едно предложение – от коалиция „ГЕРБ-СДС“, за постовете на заместник-председател и секретар се стигна до излишък от кандидати.

За заместници бяха предложени представители на „Възраждане“, ИТН и „Алианс за права и свободи“, а за секретарското място претенции предявиха от ПП-ДБ и „ДПС – Ново начало“. Поради липсата на съгласие, протоколът беше подписан с особено мнение от три формации – „Възраждане“, ПП-ДБ и „ДПС – Ново начало“.

Централната избирателна комисия трябва да се произнесе по състава до 27 февруари. Областният управител пожела успех на участниците и увери, че екипът му ще осигури всички технически условия за работата на комисията по време на изборния процес.