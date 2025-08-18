БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Рокери се облякоха като супергерои, за да зарадват болни деца в Буенос Айрес

Десетки рокери, преоблечени като супергерои, злодеи и принцеси зарадваха деца в болница в Буенос Айрес.


Мотоциклетистите занесоха на малките пациенти лакомства, книжки и играчки по повод Деня на детето, който в Арженита се отбелязва през август.

Педиатричната болница, която е засегната от съкращенията в държавното финансиране, се превърна в символ на проблемите в здравеопазването в страната. След идването си на власт през 2023 г. президентът Хавиер Милей обяви план за икономии, които засягат също образованието и пенсионната система.

