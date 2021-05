Ротердам с тюркоазен килим за церемонията по откриването на "Евровизия 2021" (СНИМКИ)

Слушай новината

Вашият браузър не подържа audio

Церемонията по откриването на "Евровизия 2021" ще се състои тази вечер на круизния терминал в Ротердам и ще приветства участниците с тюркоазен килим. Церемонията може да бъде гледана на живо в канала на "Евровизия" в YouTube. С нея се ознаменува официалният старт на "Евровизия 2021".

38-те делегации в Ротердам ще стигнат до круизния терминал с лодка, преди да тръгнат по тюркоазения килим. Лодките ще бъдат посрещнати с морски салют и лично от кмета на Ротердам. Круизният терминал трябваше да бъде използван като място за церемонията по откриването на отменения конкурс през 2020 година.

Миналата година Йелмар ван дер Вел от круизния терминал коментира:

"Това е красиво място с уникална гледка и много специални истории. Разбира се, място за пристигане на международни посетители на града и освен това от години се организират легендарни събития именно там. Ще направим грандиозно откриване, което ще оправдае красивия ни град".

Часове преди официалната церемония българският представител на "Евровизия 2021" Виктория Георгиева сподели развълнувано за днешното откриване на конкурса: "Много съм развълнувана. Това ще е първият "червен килим", на който ще имам възможността да бъда. Остават броени дни до полуфинала на 20 май и нямам търпение да изляза на сцената и да изпълня "Growing Up is Getting Old".

Полската делегация обаче няма да мине по тюркоазения килим.

По време на рутинен тест при пристигането си на мястото на "Евровизия" в събота, член на полската делегация е дал положителен резултат на теста си за COVID-19.

В съответствие със здравния протокол за безопасност този човек сега е в изолация. Като предпазна мярка останалите членове на делегацията също ще преминат PCR тест и са под карантина. В резултат на това полската делегация няма да присъства лично на събитието "Тюркоазен килим".

Българският представител Виктория коментира: "Много е тъжно, че Рафал от Полша няма да успее да излезе заедно с всички нас на откриването на "Евровизия". Много се надявам, че той и цялата полска делегация са добре и много скоро ще се присъединят към нас."

По време на рутинен тест днес, член и на исландската делегация даде положителен резултат от теста за COVID-19. В съответствие със здравния протокол за безопасност този човек вече е в изолация и като предпазна мярка останалите членове на тяхната делегация също ще преминат PCR тест и ще се самоизолират. Това означава, че исландската делегация вече няма да присъства лично на събитието "Тюркоазен килим" този следобед.

Конкурсът за песен на "Евровизия 2021" се провежда тази година с пълната подкрепа и съдействието на холандските власти.

Основната цел е да се създаде изцяло безопасно събитие за COVID-19, а здравето и благосъстоянието на всички, които участват, работят на събитието или в публиката, е най-важният приоритет.

Редица строги мерки, включително изолация, социално дистанциране и редовно тестване, са наложени на всички по съвет на здравните специалисти, за да се гарантира безопасността на всички.