Русия възобнови ударите срещу Украйна – атаки в Киев, Харков, Днепър и Суми

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Съобщава се за четирима ранени

Нови руски удари срещу украински градове тази нощ след временното прекратяване на атаките по енергийна инфраструктура заради ниските температури. Силни експлозии са се чули в Киев и Харков. Съобщава се за четирима ранени.

Има щети по жилищни сгради. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за избухнал пожар в сграда, в която се помещава детска градина. Температурите в Киев тази нощ паднаха до минус 20 градуса. Серии от експлозии са се чули и в Днепър и Суми.

Следващият кръг от тристранни преговори между американски, руски и украински представители за договаряне на край на войната ще се състои утре и вдругиден в Абу Даби. Според "Файненшъл таймс" Украйна се е съгласила на многостепенен план за прилагане на евентуално примирие с Русия.

Според него, систематични нарушения на бъдещо споразумение от страна на Русия ще бъдат посрещнати с координиран военен отговор от Европа и САЩ.

#експлозии в Киев #руски удари #руски атаки #войната в Украйна #Украйна

