Русия възобнови ударите срещу Украйна – атаки в Киев, Харков, Днепър и Суми

Нови руски удари срещу украински градове тази нощ след временното прекратяване на атаките по енергийна инфраструктура заради ниските температури. Силни експлозии са се чули в Киев и Харков. Съобщава се за четирима ранени.

Има щети по жилищни сгради. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за избухнал пожар в сграда, в която се помещава детска градина. Температурите в Киев тази нощ паднаха до минус 20 градуса. Серии от експлозии са се чули и в Днепър и Суми.

Следващият кръг от тристранни преговори между американски, руски и украински представители за договаряне на край на войната ще се състои утре и вдругиден в Абу Даби. Според "Файненшъл таймс" Украйна се е съгласила на многостепенен план за прилагане на евентуално примирие с Русия.

Според него, систематични нарушения на бъдещо споразумение от страна на Русия ще бъдат посрещнати с координиран военен отговор от Европа и САЩ.