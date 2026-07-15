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Съдът прекрати съдебното производство срещу кмета на Бойчиновци и върна делото на прокуратурата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Съдът прекрати съдебното производство срещу кмета на Бойчиновци и върна делото на прокуратурата
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Окръжният съд в Монтана прекрати съдебното производство по делото срещу кмета на община Бойчиновци Светлин Сретениев, обвинен в умишлена безстопанственост в големи размери, извършена от длъжностно лице, и върна делото на Окръжната прокуратура за отстраняване на съществени процесуални нарушения, съобщиха от съда.

Според обвинението в периода от 1 януари 2018 г. до 31 март 2023 г. в качеството си на кмет той е назначил с трудови договори 10 души в общинската администрация, които са получавали възнаграждения от общинския бюджет, без реално да изпълняват задълженията си. Според прокуратурата с това са причинени щети за общината в размер на 382 164,17 лева (195 397,74 евро).

В разпоредителното заседание прокуратурата и защитата са поискали делото да бъде насрочено за разглеждане по същество с разпит на свидетели и вещи лица.

Съдът е приел, че обвинителният акт съдържа съществени процесуални нарушения. В определението си посочва, че в него липсва достатъчно ясно описание на престъплението, за което е обвинен кметът на Бойчиновци, не са конкретизирани задълженията, които обвиняемият е нарушил, както и действията или бездействията, довели според обвинението до настъпването на щетите. Съдът отбелязва и противоречие относно размера на претендираната вреда, както и неясноти, свързани с изложени факти за евентуално друго престъпление, без по него да е повдигнато обвинение.

Според съдебния състав тези пропуски ограничават правото на защита на обвиняемия и възпрепятстват нормалното разглеждане на делото, поради което обвинителният акт следва да бъде преработен.

Съдът потвърди наложената на обвиняемия мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 25 000 лева.

Определението в частта за процесуалните нарушения и мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в София в седемдневен срок.

Кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев бе обвинен за длъжностно престъпление в средата на декември 2024 година. През февруари 2025 г., по искане на Окръжната прокуратура в Монтана, Окръжният съд в града го отстрани от длъжност. През юни 2025 г. Апелативният съд в София възстанови на работа кмета на Бойчиновци. В края на май тази година Окръжна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт по дело за длъжностно престъпление срещу Светлин Сретениев.

#съдът в монтана #кметът на бойчиновци #прекратено производство

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