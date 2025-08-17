БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Съдът решава дали да остави в ареста 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази

Той е в болница под стража, повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост

съдът решава дали годишният шофьор врязал автобус софия
Слушай новината

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор, който в ранните часове на петък се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София. Той е в болница под стража. Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. При инцидента загина лекар от Сирия. Общо шестима пострадаха.

Шофьорът, предизвикал инцидента е с книжка от началото на месеца. За две седмици е успял да се сдобие със 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на младия шофьор са отрицателни. Предстои автотехническата експертиза да покаже с каква скорост се е движел автомобилът.

#катастрофа с градския транспорт #кола се вряза в автобус # Софийски градски съд #София

Последвайте ни

ТОП 24

17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни са пробите му за алкохол и наркотици
1
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
2
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
3
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово
4
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Тръмп е информирал по телефона Зеленски и лидери от НАТО за срещата си с Путин в Аляска
5
Тръмп е информирал по телефона Зеленски и лидери от НАТО за срещата...
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
6
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: У нас

Цяла нощ гасиха огнища в Българово, бедственото положение остава
Цяла нощ гасиха огнища в Българово, бедственото положение остава
Продължават усилията за потушаване на пожара над село Илинденци в Пирин Продължават усилията за потушаване на пожара над село Илинденци в Пирин
Чете се за: 00:55 мин.
Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня
Чете се за: 02:02 мин.
25 години Български Рейки център: Почит към паметта на Даниела Кънева 25 години Български Рейки център: Почит към паметта на Даниела Кънева
Чете се за: 00:42 мин.
Наталия Киселова: Когато има противопоставяне на Конституцията страдат правомощията, които са със съвместна компетентност Наталия Киселова: Когато има противопоставяне на Конституцията страдат правомощията, които са със съвместна компетентност
Чете се за: 01:10 мин.
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София? Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Цяла нощ гасиха огнища в Българово, бедственото положение остава
Цяла нощ гасиха огнища в Българово, бедственото положение остава
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
„Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон „Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Съдът решава дали да остави в ареста 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София Съдът решава дали да остави в ареста 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София
Чете се за: 01:17 мин.
Сигурност и правосъдие
Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Продължават усилията за потушаване на пожара над село Илинденци в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в...
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
25 години Български Рейки център: Почит към паметта на Даниела Кънева
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ