Съдът решава дали да остави в ареста 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор, който в ранните часове на петък се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София. Той е в болница под стража. Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. При инцидента загина лекар от Сирия. Общо шестима пострадаха.

Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)



С опасност за живота остават четирима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинската академия.

Шофьорът, предизвикал инцидента е с книжка от началото на месеца. За две седмици е успял да се сдобие със 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на младия шофьор са отрицателни. Предстои автотехническата експертиза да покаже с каква скорост се е движел автомобилът.