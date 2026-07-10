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Съдът в Хасково остави в ареста белгийка, обвинена в наркотрафик

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Съдът в Хасково остави в ареста белгийка, обвинена в наркотрафик
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Окръжният съд в Хасково не уважи молбата на обвинена в наркотрафик белгийска гражданка за налагане на по-лека мярка за неотклонение от сегашната "задържане под стража", съобщиха от пресслужбата на съда.

Доте Флор Аделаид (55 г.), дипломатът от Демократична република Конго Жан Де Дю Мутеба (41 г.), и българският гражданин Делян Хаджилазов (43 г.) са в ареста от 22 юли миналата година, а техни неколкократни молби за по-леки мерки след тази дата бяха оставени без уважение. Те са съобвиняеми за случая от 18 юли миналата година, когато в куфари в автомобил, напускащ страната към Турция през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", бяха открити 205,940 кг кокаин на стойност 37,069 млн. лева.

Аделаид е поискала смекчаване на мярката за процесуална принуда поради необходимост да издържа дъщеря студентка и по здравословни причини.

Сега съдът счита, че към настоящия момент няма настъпили правно значими обстоятелства, които да разколебават извода за наличие на обосновано предположение, уличаващо обвиняемата в извършване на престъплението. Налице са и другите две предвидени в закона предпоставки – опасност от укриване и/или извършване на престъпление.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.

#наркотрафик

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