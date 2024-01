Самолет избухна в пламъци на пистата на летище в Токио (ВИДЕО)

Самолет на японските авиолинии избухна в пламъци на пистата на летище в Токио.

Всичките 367 пътници на борда са успешно евакуирани, съобщи компанията.

Японски медии съобщават, че вероятно машината се е сблъскала с друг самолет, но информацията не е официално потвърдена.

Вижте кадри от инцидента на потребители на социалната мрежа Екс:

Japan airlines at Haneda airport in tokyo, what is this new year start?? Jan 1st 7.6 earthquake with tsunami today this happens

(Apparently people on board are being evacuated rn) pic.twitter.com/JUD8TyMxvW