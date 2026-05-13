Сан Антонио Спърс си върна аванса в серията с Минесота Тимбърулвс

"Шпорите" водят с 3-2 победи в серията.

Виктор Уембаняма се отличи с 27 точки и 17 борби за успеха на Сан Антонио Спърс срещу Минесота Тимбърулвс със 126:97 в среща от плейофите на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада. Така "шпорите" поведоха с 3-2 победи в серията.

Келдън Джонсън добави 21 точки, Де'Аарън Фокс 18, а Стефон Касъл 17, като Сан Антонио се доближи на един спечелен мач от финалите на Западната конференция. Спърс може да продължи напред към двубоя срещу Оклахома Сити с победа в шестия мач в петък в Минеаполис.

Антъни Едуардс, който беше ограничен до 8 точки през първото полувреме, завърши с 20 за Минесота. Джулиъс Рандъл и Джейдън МакДаниелс се отчетоха с по 17 точки.

Уембаняма се завърна след отстраняването си в началото на втората четвърт при победата над Минесота със 114:109 в неделя по време на четвъртия мач. Той получи второ техническо нарушение, след като удари с лакът Наз Рийд в гърлото.

Тимбъруулвс започнаха третата четвърт със серия от 14:2, за да изравнят резултата, след като изоставаха с 18 точки през първото полувреме. „Шпорите“ си върнаха двуцифрената преднина в третата част и до края доминираха изцяло.

@nba Quick rewind ️. Full recap. Here’s everything from tonight @Timberwolves vs. @San Antonio Spurs #NBA #NBAPlayoffs #Basketball #Spurs #Timberwolves ♬ original sound - NBA

#НБА 2025/2026 #Минесота Тимбърулвс #Национална баскетболна асоциация #Сан Антонио Спърс

Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и...
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026“
Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026“

Рилски спортист удвои преднината си в полуфиналната серия
ЛеБрон Джеймс: Не знам как изглежда бъдещето ми
Оклахома Сити Тъндър отново ще играе на финала в Западната конференция
Déjà vu: Балкан отново разби сърцето на Черно море в плейофите
Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим срещу Лудогорец
Георги Младенов в предаването "Зала на славата" - епизод 2
