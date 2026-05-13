Сан Антонио Спърс си върна аванса в серията с Минесота Тимбърулвс

Виктор Уембаняма се отличи с 27 точки и 17 борби за успеха на Сан Антонио Спърс срещу Минесота Тимбърулвс със 126:97 в среща от плейофите на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада. Така "шпорите" поведоха с 3-2 победи в серията.
Келдън Джонсън добави 21 точки, Де'Аарън Фокс 18, а Стефон Касъл 17, като Сан Антонио се доближи на един спечелен мач от финалите на Западната конференция. Спърс може да продължи напред към двубоя срещу Оклахома Сити с победа в шестия мач в петък в Минеаполис.
Антъни Едуардс, който беше ограничен до 8 точки през първото полувреме, завърши с 20 за Минесота. Джулиъс Рандъл и Джейдън МакДаниелс се отчетоха с по 17 точки.
Уембаняма се завърна след отстраняването си в началото на втората четвърт при победата над Минесота със 114:109 в неделя по време на четвъртия мач. Той получи второ техническо нарушение, след като удари с лакът Наз Рийд в гърлото.
Тимбъруулвс започнаха третата четвърт със серия от 14:2, за да изравнят резултата, след като изоставаха с 18 точки през първото полувреме. „Шпорите“ си върнаха двуцифрената преднина в третата част и до края доминираха изцяло.
