Санираха рекордните за страната над 140 сгради в Благоевград

Санирането на сградите отново на дневен ред след като кабинетът възстанови програмата.

Заедно с това беше отворен и въпросът дали ще се връщат пари, след като стана ясно, че финансирането ще бъде поето изцяло от програмата.

В Благоевград бяха санирани рекордните за страната над 140 сгради, а интересът продължава да е много голям.

В Община Благоевград подписаните договори по Етап 1 от Националния план за възстановяване и устойчивост са 18 на брой, колкото и проектни предложения са одобрени.

Финансовата помощ ще бъде предоставена изцяло по настоящата процедура, без да има необходимост от съфинансиране от страна на сдруженията на собствениците.

"Стойността за изпълнението на инжинеринг е над 12 милиона и 800 хиляди лева. По Етап 2 имаме сключени договори за четири сгради. Очакваме до 1-2 седмици за още сгради да сключим договори и за останалите 4 сгради сме изпратили покани", заяви Георги Ивановски, началник отдел "Европейски проекти и програми". "Още след първата Национална програма след 2016 г. поетапно имахме всяка година наши клиенти, които обслужваме, желаещи наши клиенти, които да кандидатстват по Програмата за енергийна ефективност. 9 сгради са тези, които ние управляваме и са одобрени, но интересът е огромен. За жалост парите не стигнаха за всички и доста сгради, които направиха труда да съберат средства за технически паспорт, не успяха да се доберат до нужните отпуснати средства. Така че те са в момента в един резервен, изчакващ списък, който се надяваме че във времето ще бъде реализиран и ще бъдат санирани", допълни Светослав Николов, професионален домоуправител.

По първоначалните условия на процедурата по Етап 2 одобрените сгради трябваше да получат до 80% безвъзмездна финансова помощ, а останалите 20% от стойността от сдруженията на собствениците.

"Сумата не е малка - това е причината да има толкова малко желаещи по втория етап на програмата. Въпросът е след постигнатата договореност между Европейската комисия и правителството, финансирането на проектите по Етап 2 също да е изцяло безвъзмездно, дали събраните пари от самоучастието по проектите по този етап ще бъдат върнати", коментира Светослав Николов.

От Регионалното министерство обясниха за БНТ, че всяко сдружение на собствениците само трябва да реши дали парите да бъдат им бъдат върнати или да ги използват за допълнително облагородяване на сградата.

Структурата за наблюдение и докладване по процедурата не е страна по тези договорености и няма информация извършени ли са преводи на средства от страна на сдруженията към общините.

По отношение на средствата, които участващите в Етап 2 етажни собствености трябваше да осигурят за съфинансиране на дейностите, след приемането на правителственото постановление всяко сдружение ще може само да реши дали да бъдат върнати на собствениците или да бъдат вложени в допълнителни мерки за подобряване на състоянието на сградата, в която живеят.

286 са проектите със 20% самоучастие, одобрени досега, които трябва да решат как да ползват събраните пари.

От министерството заявиха за БНТ, че забавянето на второто плащане по ПВУ не бави санирането на сградите.

И министерството ежедневно извършва разплащания към партньорите.