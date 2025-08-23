БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Санираха рекордните за страната над 140 сгради в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Запази

Интересът продължава да е много голям

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Санирането на сградите отново на дневен ред след като кабинетът възстанови програмата.

Заедно с това беше отворен и въпросът дали ще се връщат пари, след като стана ясно, че финансирането ще бъде поето изцяло от програмата.

В Благоевград бяха санирани рекордните за страната над 140 сгради, а интересът продължава да е много голям.

В Община Благоевград подписаните договори по Етап 1 от Националния план за възстановяване и устойчивост са 18 на брой, колкото и проектни предложения са одобрени.

Финансовата помощ ще бъде предоставена изцяло по настоящата процедура, без да има необходимост от съфинансиране от страна на сдруженията на собствениците.

"Стойността за изпълнението на инжинеринг е над 12 милиона и 800 хиляди лева. По Етап 2 имаме сключени договори за четири сгради. Очакваме до 1-2 седмици за още сгради да сключим договори и за останалите 4 сгради сме изпратили покани", заяви Георги Ивановски, началник отдел "Европейски проекти и програми".

"Още след първата Национална програма след 2016 г. поетапно имахме всяка година наши клиенти, които обслужваме, желаещи наши клиенти, които да кандидатстват по Програмата за енергийна ефективност. 9 сгради са тези, които ние управляваме и са одобрени, но интересът е огромен. За жалост парите не стигнаха за всички и доста сгради, които направиха труда да съберат средства за технически паспорт, не успяха да се доберат до нужните отпуснати средства. Така че те са в момента в един резервен, изчакващ списък, който се надяваме че във времето ще бъде реализиран и ще бъдат санирани", допълни Светослав Николов, професионален домоуправител.

По първоначалните условия на процедурата по Етап 2 одобрените сгради трябваше да получат до 80% безвъзмездна финансова помощ, а останалите 20% от стойността от сдруженията на собствениците.

"Сумата не е малка - това е причината да има толкова малко желаещи по втория етап на програмата. Въпросът е след постигнатата договореност между Европейската комисия и правителството, финансирането на проектите по Етап 2 също да е изцяло безвъзмездно, дали събраните пари от самоучастието по проектите по този етап ще бъдат върнати", коментира Светослав Николов.

От Регионалното министерство обясниха за БНТ, че всяко сдружение на собствениците само трябва да реши дали парите да бъдат им бъдат върнати или да ги използват за допълнително облагородяване на сградата.

Структурата за наблюдение и докладване по процедурата не е страна по тези договорености и няма информация извършени ли са преводи на средства от страна на сдруженията към общините.

По отношение на средствата, които участващите в Етап 2 етажни собствености трябваше да осигурят за съфинансиране на дейностите, след приемането на правителственото постановление всяко сдружение ще може само да реши дали да бъдат върнати на собствениците или да бъдат вложени в допълнителни мерки за подобряване на състоянието на сградата, в която живеят.

286 са проектите със 20% самоучастие, одобрени досега, които трябва да решат как да ползват събраните пари.

От министерството заявиха за БНТ, че забавянето на второто плащане по ПВУ не бави санирането на сградите.

И министерството ежедневно извършва разплащания към партньорите.

#Благоевград #саниране

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
2
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
3
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
4
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
5
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
6
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

Боклукът на Пазарджик: Глоби за почистващите фирми
Боклукът на Пазарджик: Глоби за почистващите фирми
Археологическият сезон: Безплатен тур с последните находки в Пловдив Археологическият сезон: Безплатен тур с последните находки в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
Засилен трафик към Гърция - каква е ситуацията в Кресненското дефиле? Засилен трафик към Гърция - каква е ситуацията в Кресненското дефиле?
Чете се за: 00:15 мин.
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
Чете се за: 01:07 мин.
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
Чете се за: 05:07 мин.
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Засилен трафик към Гърция - каква е ситуацията в Кресненското дефиле? Засилен трафик към Гърция - каква е ситуацията в Кресненското дефиле?
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Най-малко 5 жертви при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в Ню Йорк Най-малко 5 жертви при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в Ню Йорк
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Дипломация по оста Москва - Вашингтон: От "светлина в края на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Задълбочава се политическата криза в Косово
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Силен вятър в събота
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ