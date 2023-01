САЩ с убедителен успех над Полша в полуфиналите на United Cup

Отборът на САЩ победи тима на Полша с 5:0 победи в полуфинален двубой от на отборния тенис турнир United Cup.

В мача на смесени двойки Джесика Пегула и Тейлър Фриц се наложиха над Алиция Росолска и Лукаш Кубот с 6:7(5), 6:4, 10:6.

По-рано на сингъл Тейлър Фриц надви Хуберт Хуркач със 7:6(5), 7:6(5). При дамите Мадисън Кийс победи Магда Линет с 6:4, 6:2.

В другия полуфонал Италия води на Гърция с 3:1 победи. Стефанос Циципас запази надеждите на Гърция. Той надделя над Матео Беретини с 4:6, 7:6(2), 6:4.

