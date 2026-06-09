Съществено захлаждане в петък: Мощни бури, градушки и проливни валежи очакват страната

Съществено захлаждане предстои в петък. Причината – студен атмосферен фронт, който ще премине през страната с мощни гръмотевични бури, градушки и проливни валежи. Не са изключени количества от около 100 литра на кв. метър.

Преди това, както днес, така и утре, в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, със следобедни превалявания и гръмотевици главно в планинските и североизточните райони. Там максималните температури ще останат по-ниски – от 27° до 29°.

В останалата част от страната се очакват стойности между 30° и 35°, в София – около 30°. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от изток.

В сутрешните часове по Черноморието ще има намалена видимост, но през деня ще бъде слънчево с максимални температури между 23° и 26°.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Слабо ще бъде и вълнението на морето, а температурата на морската вода е 22°–23°.

И в планините денят ще започне със слънчево време, но в следобедните часове в масивите от Западна и Централна България ще има райони с превалявания и гръмотевици. Ще духа слаб, по най-високите части – умерен северозападен вятър.

Слънчево и горещо ще бъде утре почти навсякъде на Балканите, както и на Пиренеите. С необичайно ниски за това време на годината температури ще бъде в страните от Централна Европа, където на много места ще има валежи, в отделни райони – интензивни.

И у нас в четвъртък предстоят валежи и гръмотевична дейност, първо в западната половина от страната. На картата се виждат мълниите, които се очаква да достигнат земната повърхност. Повишава се вероятността и за градушки.

В петък вятърът ще се усили, а температурите ще се понижат съществено. Очакват се значителни валежи и мощни гръмотевични бури. През нощта срещу събота интензивно ще вали все още главно в Източна България.

През почивните дни температурите слабо ще се повишат, но ще остане хладно за сезона. Ще преобладава слънчево време със следобедни валежи и гръмотевици в неделя.