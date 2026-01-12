БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТРАГЕДИЯТА В КРАН МОНТАНА

За три месеца е задържан съсобственикът на изгорелия бар в Кран Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Запази
съсобственикът бара швейцария избухна пожар нова година задържан стража три месеца
Слушай новината

Съд в швейцарския кантон Вале разпореди днес да бъде задържан под стража за срок от три месеца Жак Морети - съсобственик заедно със съпругата си на бара в планинския курорт Кран Монтана, в който избухна пожар на Нова година, предаде Франс прес.

Съдът на кантон Вале мотивира мярката с факта, че "съществува опасност от бягство на обвиняемия". Въпреки това съдът ще бъде склонен да отмени временното задържане при условие, че бъдат предприети различни мерки, поискани от прокуратурата, включително и внасянето на гаранция, като тези мерки ще се смятат за адекватни за предотвратяване на риска от бягство".

Съпрузите Жак и Джесика Морети, главните заподозрени в разследването на пожара, при който загинаха 40 души и бяха ранени още 116 души, бяха изслушани миналия петък от прокуратурата на главния град на кантон Вале - Сион.

Адвокатите на семействата на жертвите настояваха дни наред да бъдат задържани под стража Жак Морети и съпругата му, като разкритикуваха начина, по който засега властите водят съдебната процедура, особено що се отнася до свободата, предоставена досега на двамата собственици.

Снимки: БТА, архив

По отношение на Джесика Морети прокуратурата посочи миналия петък, че "предвид нейния професионален опит и лични връзки" рискът тя да избяга е по-малък, което предполага приемането на по-малко рестриктивни мерки.

Адвокат Себастиен Фанти, който представлява четири семейства на ранени при пожара, каза, че задържането под стража само на единия от съпрузите не е достатъчно строга мярка.

#трагедия в Кран Монтана #пожар в бар

Водещи новини

Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Ще получи ли наказание мъжът, счупил стъклото на посолството ни в...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Студ скова Румъния, очакват се температури до минус 20 градуса
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Мистерия в небето над Северозападна България
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ