Сценични костюми и ръкописи на Фреди Меркюри ще бъдат продадени на търг (СНИМКИ)

Блестящи сценични костюми и ръкописни текстове на песни на фронтмена на "Куин" Фреди Меркюри ще бъдат продадени на търг през септември.

В търга в аукционна къща "Сотбис" в Лондон е включен сатененият гащеризон, с който Фреди Меркюри снима клипа на "Бохемска рапсодия" през 1975 година.

Феновете на Куин ще могат да купят и ръкописи, които никога досега не са показвани публично. Сред тях е и чернова на "Бохемска рапсодия", написана с тънкописец и молив върху лист, брандиран от несъществуваща вече британска авиокомпания.

"Сотбис" очаква лотът да достигне цена между 800 хиляди британски лири и 1 милион и 200 хиляди британски лири. Сред другите ръкописи на изпълнителя, който почина от СПИН през 1991 година, са на песните "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" и "We Are the Champions", оценени между 200 хиляди британски лири и 300 хиляди британски лири.

снимки: БГНЕС