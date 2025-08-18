БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Селекционерът Илиан Илиев извика 15 национали, които играят в чужбина, за мачовете с Испания и Грузия

На 4 септември България посреща Испания на стадион “Васил Левски” в София, а на 7 септември гостува на Грузия в Тбилиси от 16:00 ч. българско време.

Илиан Илиев
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на националния отбор по футбол Илиан Илиев обяви списъка на футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за Мондиал 2026. На 4 септември “лъвовете” посрещат Испания на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 часа, а на 7 септември гостуват на Грузия на стадион “Борис Пайчадзе” в Тбилиси от 17:00 ч. местно време (16:00 ч. българско).

Ето и пълния списък с повиканите легионери:
Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Иван Дюлгеров (Шериф, Молдова), Алекс Петков (Кифисия, Гърция), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия), Илия Груев (Лийдс, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Лукас Петков (Елферсберг, Германия), Алекс Колев (Нантон, Китай), Владимир Николов (Корона, Полша).

Имената на повиканите футболисти, играещи в Първа лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап, уточниха от футболния съюз.

