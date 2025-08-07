БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Шампионите от US Open ще вземат 5 милиона долара в тазгодишното издание

от БНТ
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Сумите за играчите ще се увеличат с цели 20 процента.

US Open
Снимка: БТА
Слушай новината

Общият размер на сумата, изплатена на тенисистите на US Open, ще се увеличи до 90 милиона евро тази година, обявиха организаторите на турнира от Големия шлем, като шампионите на сингъл ще вземат внушителните 5 милиона долара награден фонд всеки.

"Турнирът в Ню Йорк ще бъде първото тенис събитие, което ще достигне 90 милиона долара награден фонд", се казва в изявление, отбелязвайки, че САЩ отново предлага "най-високи суми в историята на тениса".

Миналата година организаторите на Откритото първенство на САЩ изплатиха 75 милиона долара, което означава, че тази година сумите за играчите се увеличават с 20 процента.

Шампионите и финалистите на сингъл при жените и мъжете ще имат най-голямото увеличение на наградния фонд на четвъртия и последен турнир от Големия шлем за годината, като се очаква да вземат с 39% повече от изплатените миналата година.

Подгласниците в основната схема на сингъл ще получат по 2,5 милиона долара, докато полуфиналистите ще получат 1.26 милиона долара, което е с 26% повече от 2024-а.

Общият награден фонд за двойките при мъжете и жените също ще бъде увеличен с 23%, съобщиха домакините, като победителите ще вземат 1 милион долара от наградния фонд за първи път в историята.

Шампионите на смесени двойки ще получат 1 милион долара, след като US Open обнови формата си. Надпреварата вече няма да се играе по време на основната схема на сингъл, а няколко дни преди началото на турнира на 24 август, пише ДПА.

В състезанието ще участват 16 отбора, като осем ще се включат директно въз основа на общото си класиране на сингъл, а осем ще получат "уайлд кард", което доведе до критики, че новият формат фаворизира играчите на сингъл пред тези на двойки.

Що е то - смесени двойки на US Open 2025?

Общият награден фонд за квалификациите на сингъл при мъжете и жените също е увеличен с 10% в сравнение с миналата година, като общо ще достигне 8 милиона долара през 2025-а.

#US Open 2025

