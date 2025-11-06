БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефовете на ДАНС и НСО ще бъдат изслушани в парламента

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Комисията за контрол над службите ще разгледа въпроси за запасите от горива и охраната на депутати

В парламента днес ще бъдат изслушани шефовете на ДАНС и НСО. Това ще стане в парламентарната комисия за контрол над службите.

И.д. председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев ще отговаря на въпроси от депутатите относно състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации, необходими за преодоляването на евентуален сериозен недостиг.

Пред членовете на комисията началникът на Националната служба за охрана Емил Тонев трябва да представи информация относно това кои народни представители и на какво основание ползват охрана.

#НСО #НС #ДАНС

