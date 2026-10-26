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Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна агитация през официалните канали на МС

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Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна агитация през официалните канали на МС
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Инициативният комитет Гюров-Кандев сезира Централната избирателна комисия (ЦИК) и поиска спешно произнасяне заради разпространена предизборна агитация през официалните информационни канали на Министерския съвет. Сигналът сочи две отделни нарушения на Изборния кодекс и съдържа шест конкретни искания към ЦИК.

Министерският съвет на Република България е превърнат в пресцентър на Илияна Йотова. В свое изявление на 26 октомври министър-председателят Румен Радев отправи пряк призив: „Нека да гласуваме за Илияна Йотова“, както и обвинения срещу Андрей Гюров. Същото съдържание впоследствие е разпространено по три официални канала на Министерския съвет - чрез Правителствената информационна служба, официалната интернет страница „gov.bg“ и официалната Facebook страница на институцията.

Налице са две отделни нарушения на Изборния кодекс - предизборна агитация чрез държавна институция в нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания в нарушение на чл. 168, ал. 3 ИК. Това е недопустима злоупотреба с публичен ресурс: държавни канали, държавни служители и бюджетни пари в услуга на един кандидат. Изборният кодекс забранява, както агитацията в държавни институции, така и безплатното използване на публичен административен ресурс. Държавата не е предизборен щаб.

Инициативният комитет отправя шест искания към ЦИК: да установи посочените нарушения; да разпореди незабавно премахване на публикациите и прекратяване на подобна агитация през официалните правителствени канали; да документира съдържанието им; да установи кои длъжностни лица са ги изготвили, одобрили и публикували и по чие разпореждане; да предприеме действия за съставяне на актове за установяване на административни нарушения на Румен Радев и установените отговорни длъжностни лица; както и да изпрати материалите на Сметната палата за преценка по компетентност.

"Сезираме ЦИК: публикациите да бъдат свалени незабавно, а отговорните – наказани", заяви Гюров.

Инициативният комитет настоява сигналът да бъде разгледан спешно, в предвидения 24-часов срок.

#наушение #предизборна агитация #Гюров-Кандев #цик

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