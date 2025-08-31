БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно

Тихомир Игнатов
Всичко от автора
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Путин и Моди са сред 20 световни лидери на среща на върха в Китай

Снимка: БТА
Лидери от над 20 държави и ръководители на 10 международни организации участват в годишната среща на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество. Там вече пристигнаха руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди.

Индийският премиер Моди посещава Китай за първи път от 7 години. Той участва в започващата днес двудневна среща на Шанхайската организация за сътрудничество, заедно с китайския президент Си Дзинпин, руския президент Владимир Путин, както и лидери от Централна, Югоизточна и Южна Азия и Близкия изток. Форумът се разглежда като ярка демонстрация на солидарността в т.нар. Глобален юг.

Индия е ангажирана с развитието на връзки с Китай, основани на взаимно доверие и уважение, тъй като сътрудничеството между двете страни е свързано с благосостоянието на близо 3 милиарда души. Това заяви индийският премиер Моди по време на днешната си среща с китайския президент Си Дзинпин в китайския град Тиензин.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Днес светът е разтърсен от събития, които се случват веднъж на столетие. Международното положение е хаотично. Китай и Индия са две древни източни цивилизации, страните с най-голямо население, както и важни играчи от Глобалния юг. Двете държави носим историческата отговорност да подобрим благосъстоянието на народите ни, да насърчим солидарността, да подпомагаме развиващите се страни и прогреса на човечеството. Правилният избор е да бъдем приятели с добри съседски отношения, да насърчаваме успеха си. Нека драконът и слонът да танцуват заедно!".

снимки: БТА

Наредндра Моди, министър-председател на Индия: "Нашето сътрудничество е свързано с благосъстоянието на 2,8 милиарда души в нашите две страни. Това ще проправи път към благосъстояние на цялото човечество. Ние сме ангажирани с развитието на отношенията ни, основани на взаимно доверие и уважение".

#среща на върха в Китай #Моди #Владимир Путин #Си Дзинпин

