Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно

Лидери от над 20 държави и ръководители на 10 международни организации участват в годишната среща на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество. Там вече пристигнаха руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди.

Индийският премиер Моди посещава Китай за първи път от 7 години. Той участва в започващата днес двудневна среща на Шанхайската организация за сътрудничество, заедно с китайския президент Си Дзинпин, руския президент Владимир Путин, както и лидери от Централна, Югоизточна и Южна Азия и Близкия изток. Форумът се разглежда като ярка демонстрация на солидарността в т.нар. Глобален юг.

Индия е ангажирана с развитието на връзки с Китай, основани на взаимно доверие и уважение, тъй като сътрудничеството между двете страни е свързано с благосостоянието на близо 3 милиарда души. Това заяви индийският премиер Моди по време на днешната си среща с китайския президент Си Дзинпин в китайския град Тиензин.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Днес светът е разтърсен от събития, които се случват веднъж на столетие. Международното положение е хаотично. Китай и Индия са две древни източни цивилизации, страните с най-голямо население, както и важни играчи от Глобалния юг. Двете държави носим историческата отговорност да подобрим благосъстоянието на народите ни, да насърчим солидарността, да подпомагаме развиващите се страни и прогреса на човечеството. Правилният избор е да бъдем приятели с добри съседски отношения, да насърчаваме успеха си. Нека драконът и слонът да танцуват заедно!".

снимки: БТА