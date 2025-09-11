БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силен шок: Чарли Кърк беше убит на университетско събитие

Чете се за: 01:45 мин.
почина активистът чарли кърк прострелян време публична изява щата юта
Слушай новината


Чарли Кърк, 31-годишен консервативен активист и съосновател на Turning Point USA, бе убит след стрелба на събитие в Utah Valley University.

Как се случи всичко?
Събитието е част от неговото турне „American Comeback Tour“.
Стрелбата е станала около обеднята, когато Кърк е бил на сцената, говорейки пред публика.
Изстрелът е дошъл от покрив на близка сграда.
Полицията съобщава, че двама души са били временно задържани, но никой от тях не е обвинен за стрелбата засега.

Президентът Доналд Тръмп потвърди смъртта му в социалната мрежа Truth Social.
Щатският губернатор нарече стрелбата “политическо убийство” (“political assassination”)... много хора са в потрес.

Чарли Кърк беше голямо име сред младите консервативни активисти – и много хора го гледаха като звезда на социалните медии.
Това събитие поставя въпроса за сигурност, разделение в обществото и границите на политическия дебат.



