Силен шок: Чарли Кърк беше убит на университетско събитие



Чарли Кърк, 31-годишен консервативен активист и съосновател на Turning Point USA, бе убит след стрелба на събитие в Utah Valley University.

Как се случи всичко?

Събитието е част от неговото турне „American Comeback Tour“.

Стрелбата е станала около обеднята, когато Кърк е бил на сцената, говорейки пред публика.

Изстрелът е дошъл от покрив на близка сграда.

Полицията съобщава, че двама души са били временно задържани, но никой от тях не е обвинен за стрелбата засега.



Президентът Доналд Тръмп потвърди смъртта му в социалната мрежа Truth Social.

Щатският губернатор нарече стрелбата “политическо убийство” (“political assassination”)... много хора са в потрес.



Чарли Кърк беше голямо име сред младите консервативни активисти – и много хора го гледаха като звезда на социалните медии.

Това събитие поставя въпроса за сигурност, разделение в обществото и границите на политическия дебат.







