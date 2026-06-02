Силна буря наводни булеварди в Хасково (СНИМКИ)

Силна буря удари Хасково и региона в ранния следобед. Проливният дъжд, придружен с гръмотевици и дребна градушка, наводни булеварди в града. В района на Градската градина имаше закъсали коли. Жена е подала сигнал, че бедства в колата си. Пожарникари избутаха автомобила на тротоара, жената не е пострадала.

Бурята прекърши клони и събори дървета в Хасково, скъса кабели.

За дъжд с градушка съобщиха и от Свиленградско. Няма данни за сериозни щети. За днес за региона е обявен жълт код за значителни валежи с гръмотевични бури и градушки.