Силно земетресение край Измир, усетено е и у нас

Земетресение от 7-ма степен в Егейско море удари Гърция и Турция, съобщиха местни и международни обсерватории.

Хората са излезли по улиците на турския крайбрежен град Измир, турската телевизия излъчва кадри на разрушена сграда.

Трусът е бил усетен по цялото турско крайбрежие на Егейско море и в северозападния регион Мармара.

Епицентърът е на 17 километра от бреговете на провинция Измир, на дълбочина 16 километра, съобщава турската обсерватория.

По американски данни дълбочината е 10 километра, а епицентърът - на 33,5 километра от турския бряг. Жителите на гръцкия остров Самос с население 45 хиляди души, са били посъветвани да стоят далече от крайбрежието.

Трусът е усетен и в Истанбул, но засега няма сведения за жертви и щети.

До момента са регистрирани още 11 вторични труса, съобщава Европейският сеизмологичен център.

Земетресението е усетено и у нас. Най-силно са усетили по високите етажи на сградите в София и Пловдив. Хора разказват във Фейсбук, че цели входове са излезли притеснени пред блоковете.