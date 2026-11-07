След атаките срещу търговски кораби в Черно море – сериозен риск за рибарите

Зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море и изгубените в морето контейнери предизвикват сериозно безпокойство сред рибарите по Южното Черноморие. Те предупреждават, че последиците от военните действия вече застрашават и тяхната безопасност. Липсата на точна информация за местоположението на плаващите контейнери допълнително усложнява риболова и увеличава риска от тежки инциденти. Още по тъмно рибарите поемат навътре в морето. Но днес освен несигурния улов ги тревожи и страхът от невидими препятствия.

Валентин Продромов, предс. на Рибарско сдружение „Нептун”: „Определено местните рибари са притеснени, защото контейнерите плават, те не са обозначени по морските карти. Плюс това нашите лодки нямат такова оборудване, където да проверят дали има чуждо тяло плаващо в морето. И влизайки навътре в морето са притеснени да не се сблъскат с контейнер, защото в тъмното той не се вижда.“ Емил Милев, предс. на рибарско сдружение „Черноморски изгрев”: „Това е навигационна опасност. Удар с такъв контейнер потапя малък риболовен съд. Дори и среден ще потъне. Огромна опасност! Вечер ние не ги виждаме. Те са полупотънали.”

Опасността обаче не е само на повърхността. Риск има и под водата.

Георги Янчев, рибар: „Когато един риболовен кораб пусне трала за риболов, както сега е есенния риболов за сафрид, чернокоп, барбун, има опасност, когато тралът закачи контейнера, корабът да се обърне.”

Само за месец три търговски кораба потънаха след атаки в българската икономическа зона, засилвайки тревогата сред рибарите.

Емил Милев, предс. на рибарско сдружение „Черноморски изгрев”: „Държавата да ни съдейства и всеки един кораб или контейнер, когато те го засекат, нека да ни дават координати. Това ни е молбата.” Валентин Продромов, предс. на Рибарско сдружение „Нептун”: „Имаме риболовни кораби, които риболуват на такова разстояние от брега, което съвпада с маршрута на търговските кораби. Последно време маршрута на търговските кораби се изтегли към нашите териториални води и на практика много често се срещат с риболовните кораби. Падащи дронове изплуват на брега, останки - може да има някой невзривен.”

И докато опасностите в морето се множат, лодките, които излизат за улов, стават все по-малко.

Георги Янчев, рибар: „Нощно време гледат да се прибират. Да не остават до късно в морето. Това се получи сега, след като потънаха контейнерите.” Валентин Продромов, предс. на Рибарско сдружение „Нептун”: „Няма риба. А плаващите контейнери и атаките е другата част на проблема. Рибата е момента, която се лови е мигрираща. Реално дали миграционния път на рибата е променен, заради конфликта и войната Украйна-Русия и тези взривове в морето, дали заради затоплянето на морето и климата - това никой не може да каже.”

Свикнали да се изправят пред капризите на морето, днес дори най-опитните рибари не знаят какво ги очаква навътре.