След потъването на ударения кораб край Калиакра – има ли опасност от замърсяване в Черно море?

Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за нападението срещу контейнеровоза край Калиакра. А от "Басейнова дирекция" във Варна проверяват дали има замърсяване на морските води след като удареният кораб "Contship Jet" потъна. В морето плават десетки контейнери, в които има литиево-йонни батерии, киселини, битова химия и пластмаси.

Ударите от дронове камикадзе станаха на 16 морски мили от българския бряг в района на нос Калиакра.

Първоначалният оглед в района на Шабла и залива „Болата“ близо до нос Калиакра не откри нефтени петна и видими следи от замърсяване, съобщават от екоминистерството. Екипи на „Морска администрация“ са извършили обследване на поразения с дронове контейнеровоз.

Марио Смърков, областен управител на Варненска областен: “Към момента не се очакват значителни негативни последици за морската среда и крайбрежието. По информация на "Морска администрация" горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо и според оценката не се очаква горивото да достигне българския бряг."

Експерти от "Басейнова дирекция" вземат проби от морската вода край Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция “Черноморски район”-Варна: “При нашите пробонабирания още от 6 октомври досега всяка седмица, до момента не сме установили, нито визуално, нито през пробите ни наличие на нефтопродукти във водите. Сами по себе си контейнерите може би представляват по-скоро навигационна опасност. Докато са цели и непокътнати няма опасност за замърсяване на водите."

Основното притеснение с потъналия кораб е какви екологични последици може да причини на морето и брега, след като на борда по данни на екоминистерството има пластмаси, битова химия и литиево-йонни батерии.

к.д.п. Димитър Димитров, Европейска конфедерация на асоциациите на морските капитани: “Част от тези контейнери ще изплават, други са потънали с кораба, така че едва ли ще може да се установи кои са останали плаващи. Във всеки един контейнер има от 20 до 30 тона товар. Мисля, че на фона на Черно море това няма да е значимо замърсяване, дори и да има нещо такова.”

Освен екологичен риск, плаващите в морето контейнери са и опасност за преминаващите търговски кораби.

к.д.п. Димитър Димитров, Европейска конфедерация на асоциациите на морските капитани: "Трябва да се осъществява по-сериозно наблюдение, за да не стане сблъскване на контейнер с кораб, при което може да се повреди кораб."

Непрекъснатото наблюдение на морската среда продължава. При необходимост институциите са готови да предприемат незабавни действия, съобщиха от областната администрация във Варна. Анализите показват, че морското течение ще отнесе контейнерите на юг.

Вижте повече в прякото включване на Даниела Цекова