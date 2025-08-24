БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 00:27 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След репортаж на БНТ: Софийската градска прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Говорителят на прокуратурата коментира и катастрофа със загинал, след която няма задържани

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След репортажа на БНТ за незаконните гонки в София - от Софийската градска прокуратура обещаха да проверят случая и ако не се води преписка, да се самосезират. В "Денят започва в неделя" говорителят на прокуратурата Николай Николаев коментира, че кадрите, излъчени от влогър в YouTube, може да послужат за образуване на производство.

Николаев коментира и катастрофа, случила се в столицата в средата на юли, когато джип помита АТВ и убива човек. Валентин Асенов - шофьорът, причинил катастрофата, е дал положителна проба за амфетамин с полеви тест, след което му е взета и кръвна проба. Въпреки това е задържан за 24 часа, след което е пуснат на свобода.

"Към момента на докладването на делото не е било изяснено какво се е случило. В ранните часове след инцидента не са събрани доказателства, които да кажат какъв е бил механизмът на причиненото пътнотранспортно произшествие, ние не сме могли да установим кой е виновен за катастрофата. Докладвано е, че Асенов е седнал зад волана след употреба на амфетамини, но е дал и кръвна проба, което означава, че единствено и само кръвта следва да бъде изследана. Знаете колко грешни тестове има, но ще се изясни в рмаките на досъдебното производство".

Роднините на загиналия в катастрофата излязоха на протест миналия петък. Те твърдят, че Валентин Асенов се укрива и прави всичко възможно, за да избегне правосъдието. Асенов има условна присъда, потвърди прокурор Николаев, тъй като именно той се е занимавал с въпросното дело.

"Запознат съм с личността му, запознати са и колегите от прокуратурата. Вероятността да извърши друго престъпление е безспорна, но колегите трябва да съберат доказателства. Той беше обвиняем по наше производство, за много по-необществено опасно деяние. Не знам дали с пари всичко може да се оправи, може би на други места, но не и в прокуратурата".

Прокурорът обясни и, че от три седмици насам продажбата на райски газ на непълнолетни е престъпна.

#Софийска градска прокуратура #Николай Николаев #гонки #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
4
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
5
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
6
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Сигурност и правосъдие

Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Чете се за: 05:27 мин.
След гонката в Лозенец: Продължава издирването на шофьора, превозвал мигранти След гонката в Лозенец: Продължава издирването на шофьора, превозвал мигранти
Чете се за: 02:00 мин.
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
От опит за палеж до катастрофа в площадка – съдът остави шофьора в ареста От опит за палеж до катастрофа в площадка – съдът остави шофьора в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
12137
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Слънчево време и ново затопляне в неделя Слънчево време и ново затопляне в неделя
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
В Плевен излизат на протест заради безводието В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Украински дрон предизвика пожар в АЕЦ "Курск"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ