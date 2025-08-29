След срещата между Париж и Берлин: Украйна се нуждае от силни гаранции за сигурност

Президентът Еманюел Макрон и канцлерът Фридрих Мерц председателстваха 25-ия френско-германски министерски съвет.

В центъра на консултациите - въпроси от сферата на сигурността, отбраната и икономиката. Германия и Франция си поставят за цел да засилят конкурентоспособността на Европа чрез намаляване на бюрокрацията и укрепване на единния пазар.

Френският държавен глава изтъкна, че приоритет на двете правителства остава постигането на мир в Украйна. В съвместно комюнике Париж и Берлин обявиха, че ще предоставят на Киев допълнителна противовъздушна отбрана. Макрон прие Мерц в лятната си резиденция Форт дьо Брегансон - чест, оказвана само на двама канцлери преди него - Хелмут Кол и Ангела Меркел.