След срещата между Париж и Берлин: Украйна се нуждае от силни гаранции за сигурност

Чете се за: 01:45 мин.
По света
Президентът Еманюел Макрон и канцлерът Фридрих Мерц председателстваха 25-ия френско-германски министерски съвет.

В центъра на консултациите - въпроси от сферата на сигурността, отбраната и икономиката. Германия и Франция си поставят за цел да засилят конкурентоспособността на Европа чрез намаляване на бюрокрацията и укрепване на единния пазар.

Френският държавен глава изтъкна, че приоритет на двете правителства остава постигането на мир в Украйна. В съвместно комюнике Париж и Берлин обявиха, че ще предоставят на Киев допълнителна противовъздушна отбрана. Макрон прие Мерц в лятната си резиденция Форт дьо Брегансон - чест, оказвана само на двама канцлери преди него - Хелмут Кол и Ангела Меркел.

"Следващите дни са решаващи, тъй като бележат края на периода, който си поставихме с президента Тръмп и президента Зеленски да осъществим първите срещи и да продължим да оказваме натиск чрез допълнителни санкции, за да принудим Русия да се върне на масата на преговорите", каза Еманюел Макрон.

"Киев се нуждае от силни гаранции за сигурност. Представям си един по-широк подход, основан на няколко стълба. Добре е, че по този въпрос сме единодушни, скъпи Еманюел. Най-важното е, украинските сили да бъдат укрепени трайно по отношение на въоръжението, финансирането и обучението. Ангажиментът на Германия е голям и това ще остане така", коментира Фридрих Мерц, канцлер на Германия.

