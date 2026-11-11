След затварянето на АМ „Тракия“: Разбитият път Ямбол – Средец поставя шофьорите пред изпитание

Тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ и затварянето на участъка край Зимница наложиха пренасочване на движението и по пътища в Ямболска област. Сред препоръчителните маршрути към Бургас беше и второкласният републикански път Ямбол – Средец. Шофьори обаче сигнализират, че пътят е в лошо състояние и се нуждае от основен ремонт, особено отсечката между селата Тамарино и Войника.

При затваряне на магистралата натоварването на подобни обходни направления става още по-голямо.

Мария, с. Войника: „Вчера, като затвориха магистралата, всички коли, почти всички минаваха от тука. Хората само питат - "Абе, вие дето живеете тука във Войника, тъй ли не можете да направете протести и да се възмущавате от тоя път? Това не е път!“ Манол – шофьор: „Откакто се помня, този път е така и все се чудим кога ще го оправят и от години нищо не се е предприело.“ Тодор - шофьор: „Съжалявам, че минах от тука, ама вече няма накъде, хванал съм пътя, трябва да продължим. Абсурд е по този път да се движи автомобил.“

За хората от района силно компрометираната отсечка е част от ежедневието.

Радостина Иванова, с. Войника: „Тук в селото има спешен център, който извозва всички болни от околните села до Окръжна болница в Ямбол, има училище, пътуват два автобуса, вземат децата от околните села и ги водят тук, има социален патронаж, който разнася храна и също минава всеки ден.“ Мария, с. Войника: „Моите деца живеят в София и като идват във Войника изобщо не минават по тоз път. Сина ми на два пъти пукна гума, защото вечер пристигат и сега минава през обходен път през Стралджа. То 25-30 години този път не е ремонтиран.“

Този път не е проблем, само когато се налага да бъде използван като обходен маршрут.

Недоволството на хората не е от днес.

Славка Йорданова, с. Войника: „Миналата година, когато бяхме на стачката, пак казаха, че ще минат, ще замажат пътя, ще му запушат дупките. Какво стана? Замазаха ни устите, затвориха ни очите, тук там запушиха дупките и това е.“

От Областната администрация очакват временни подобрения преди зимата, а основният ремонт да бъде включен в програмата на АПИ за 2027 година.

Георги Чалъков – областен управител на област Ямбол: „Миналата година за този участък има издадено строително разрешение, така че в момента в АПИ се подготвя процедура за следващата година за основен ремонт на пътя. Това е, което ще реши проблема трайно.“

Очаква се в следващите седмици АПИ да одобри заданието за подобряване на 12-километровата отсечка преди зимата.