Следи от марихуана при шофьорът, помел петима с АТВ



От резултатите от химико-технологичните експертизи на кръвта и урината на Никола Бургазлиев, който с електрическо АТВ се вряза в група от хора в Слънчев бряг, става ясно че има следи от марихуана. Това вече оформя основа за обмисляне на обвинение, което може да включва дори умисъл.



В момента делото е предадено на Националното следствие — вече са иззети видеозаписи от камерите и назначени множество експертизи.

Сред свидетелите е и момичето, което се е возило с Никола на АТВ-то. Според разследващите, тя потвърждава, че АТВ-то е имало неизправност — което е ключов детайл за развитието на казуса.