Служител на ВиК загина в Лясковец по време на отстраняване на авария

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
По първоначална информация до трагедията се е стигнало след срутването на ров

60-годишен служител на ВиК загина в Лясковец по време на отстраняване на авария.

Тежкият трудов инцидент е станал днес около 15.00 ч. По първоначална информация до трагедията се е стигнало след срутването на ров.

Върху мъжа са паднали голямо количество инертни материали. Той е загинал на място.

За случая потвърди кметът на града Васил Христов.

Извършени са първоначални огледи, води се и разследване.

Проверки ще извърши и Главната инспекция по труда.

Досъдебното производство ще е под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

#служител #Лясковец #загинал работник #авария #ВиК #инцидент

