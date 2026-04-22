София и държавата обединяват усилия за обновяване на Витоша, планират панорамна площадка на "Копитото"

Столичната община и Министерството на земеделието започват съвместна работа за подобряване на условията за пешеходен туризъм и отдих в Природен парк "Витоша". Кметът на София Васил Терзиев и служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов подписаха меморандум за дългосрочно сътрудничество, който поставя началото на конкретни проекти за обновяване на туристическата инфраструктура и обществените пространства в планината.

Сред основните акценти в споразумението е изграждането на нова панорамна площадка в местността "Копитото". Проектът е разработен от експерти на Дирекция "Природен парк Витоша", а Столичната община ще поеме финансирането и изпълнението му. Очаква се съоръжението да предостави нови възможности за отдих и да разкрие една от най-впечатляващите гледки към столицата.

Инициативата е част от програмата "Визия за Витоша", която цели да превърне планината в по-достъпно и привлекателно място за спорт, туризъм и почивка за жителите и гостите на София.

Меморандумът предвижда още редица приоритети, насочени към подобряване на пешеходната достъпност и образователната среда. Сред тях е програмата "Пътеки на гражданите", която включва възстановяване на туристически маршрути, ремонт на мостчета и парапети, обновяване на заслони и възстановяване на планински чешми.

Планира се и развитието на база "Бели брези" като образователен център на открито, където ученици ще могат да учат сред природата чрез практически занимания.

В документа е заложена и по-добра координация между институциите при поддръжката на пътната инфраструктура в планината, както и при организацията на масови събития.

Реализацията на проектите ще се извършва чрез конкретни работни планове при стриктно спазване на екологичните изисквания и опазването на защитената територия. С подписването на меморандума институциите заявяват общ ангажимент за развитието на Витоша като достъпно и устойчиво място за туризъм и отдих.