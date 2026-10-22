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Специална програма на БНТ за президентските избори на 25 октомври – от първите часове на гласуването до изборната нощ

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Над 40 репортерски екипа ще следят развитието на вота в България и чужбина – на живо по БНТ 1 и дигиталните платформи

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Снимка: БНТ
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На 25 октомври, неделя, Българската национална телевизия ще предложи специална програма за отразяване на изборите за президент и вицепрезидент на Република България в ефира на БНТ 1 и на дигиталните си платформи. От началото на гласуването до обявяването на резултатите и първите политически реакции БНТ ще проследи изборния процес чрез специални студиа, информационни емисии и преки включвания от страната и чужбина. През целия ден зрителите ще получават актуални новини, експертни анализи и коментари, а впечатляваща светлинна визуализация върху сградата на БНТ ще представя актуалните резултати в изборната нощ, допълвайки отразяването на вота.

Изборният ден в ефира на БНТ 1 започва в 06:55 ч. със специалното студио "Денят на избора" с водещи Христина Христова и Симеон Иванов. До 09:00 ч. те ще проследяват първите часове на гласуването, а новините на всеки кръгъл час ще представя Румен Йовчев.

Специалното студио "Денят на избора" продължава от 09:00 ч. до 12:00 ч. с водещ Георги Любенов, а журналисти, политически анализатори и популярни личности ще коментират хода на изборния ден. Репортерите на БНТ ще предават на живо от изборните секции и ще проследят гласуването на основните кандидати за президентската институция.

В 12:00 ч. Нора Арсова ще обобщи най-важното от изборния ден у нас и по света в едночасова емисия на "По света и у нас".

В 15:20 ч. започва "Изборът: Още от деня" с водещ Поли Златарева. Зрителите ще разгледат непознатите зали на властта и ще чуят неразказани истории от "Дондуков" 2. Как се създават лидерите, какво не знаем за държавния глава, как работи дипломацията? И още – кои са днешните строители на съвременна България? Наистина ли виртуалният свят пренарежда реалността ни?

От 17:00 ч. до 18:00 ч. артистично пространство в сърцето на столицата ще се превърне в специално студио "Твоят глас" с водещ Добрина Чешмеджиева. Млади хора и интересни гости – българи, завърнали се от чужбина, и чужденци, които живеят в България, ще споделят свободно мнението, очакванията и мечтите си. След ефира дискусията ще продължи онлайн в YouTube канала на БНТ от 20:00 ч. с коментари за първите резултати от изборния ден. Чрез иновативна платформа зрителите също ще могат да се включат на живо в студиото, за да зададат своите въпроси и да споделят позицията си.

Веднага след това водещите на централната емисия "По света и у нас" Филипа Огнянова и Костадин Филипов ще обобщят най-важното към момента от изборния ден в 18:00 ч.

Кулминацията на специалната програма е "Нощта на избора", която започва в 18:50 ч., с водещи Бойко Василев и Аделина Радева. В студиото ще се срещнат авторитетни анализатори и коментатори, а първите политически реакции ще очертаят голямата картина на вота и възможните последствия от него. С модерна визия и най-актуалните данни БНТ ще даде възможност на зрителите да видят първи прогнозните резултати и да проследят в реално време победителите в президентската надпревара. Сградата на Българската национална телевизия отново ще привлече вниманието, като се превърне в най-големия екран в България за резултатите от вота. Впечатляваща светлинна визуализация ще покаже актуалните резултати от избора за президент и вицепрезидент в центъра на столицата.

Водещият Стефан А. Щерев ще влезе в необичайна роля и ще покаже друг ракурс към изборния ден. Той ще посрещне своите гости в по-нестандартно студио на една от най-високите точки в София – покрива на обществената телевизия.

Над 40 репортерски екипа на БНТ ще отразяват развитието на изборния ден от ключови точки в страната и извън нея. Специални пратеници ще предават от Турция, Франция и Великобритания, а кореспондентите на БНТ в САЩ, Белгия и Румъния, заедно с екипите, които ще се включват пряко от Испания, Германия и Нидерландия, ще представят актуална информация за протичането на вота сред българските общности зад граница.

Българската национална телевизия ще отрази изборния ден и във всички дигитални платформи, а сайтът bntnews.bg ще предава на живо.

#президентски избори 2026 #програма на БНТ #специална програма

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