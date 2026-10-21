СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?

За приликите, но и за разликите между протестите във Франция и Италия, за политическия залог за Джорджа Мелони, която догодина ще се бори за преизбиране – Джанан Дурал разговаря с журналиста Франческа Канто, която следи от първо лице ситуацията в Милано.

Франческа Канто, журналист: "Една от основните причини за протестите в Италия безспорно е цената на живота. Милано е един от най-скъпите градове в Европа, а заплатите остават изключително ниски. Но в последно време, както виждаме по улиците и на други европейски градове, няколко фактора се обединяват - усещането за несигурност, страхът, който войните провокират и неясното бъдеще. Важно е обаче да направим ясно разграничение между мирните протести в събота и последвалите безредици, които нямаха нищо общо с тези политически фактори."

"Много са сходствата между протестите във Франция и Италия - зад опустошаването на Милано стоят младежки банди, съставени предимно от деца на имигранти от северна Африка, които живеят в предградията. Техните мишени не бяха банки, луксозни магазини или бижутерии - те нахлуха в спортни магазини и супермаркети. Тук не става дума за политика, а за насилието като спойка на обществото."

снимки: Личен архив