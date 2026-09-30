СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на българите" – как изглежда саркофагът и какви символи носи?

Саркофагът, в който ще бъдат положени останките на цар Самуил е изработен от бял мрамор, добиван в района на Прилеп, Северна Македония.

Първият царски саркофаг в най-новата ни история се изработва в момента във високотехнологично каменоделско предприятие във Велинград.

Как изглежда саркофагът и какви символи носи - единствено в "По-света и у нас".

От последният петък тук работят денонощно, само една поръчка. И никой и не помисля да се оплаче, усещането за тържественост и историчност е завладяло всички.

Надежда Ключкова - управител на каменоделско предприятие: Ами не съм правила саркофаг на цар. Може би това е първият за България. За което аз съм много горда, че ми дадоха. Повечето неща, които изработвам са за църкви и манастири.

И опитът си казва думата. Един царски саркофаг трябва да е изработен от специален, бял мрамор.

Надежда Ключкова: По принцип камъкът не трябва да е, примерно много едноцветен. Трябва да има някаква жилка, за да си личи, че това е естествено. Тук има сиви жилки, тук има примерно жълта жилка, вътре има някаква розова жилка.

След няколко денонощия машината най-накрая спира, изпълнила програмата си. И ние сме първите, които виждат надписа и изображението на капака.

Това е кръстът, този кръст присъства на камъка, на който е погребан бащата на Самуил. Самуил в Христа бога, цар на българите.

Символът под надписа с две стилизирани птици е същият рисунък от плащеницата, с която е бил погребан Самуил, която сега е изложена в музея на византийската култура в Солун.

проф. Людмил Вагалински - археолог: Това е една копринена тъкан. Много скъп текстил за своето време. Коприните нишки са сукани със златни нишки. По това време особено, говорим все пак за началото на XI век, само царете си позволяват и могат да носят такива символи. И този образ, който ме питате, това са две хищни птици, не са папагали, поставени хералдически симетрично, една спрямо друга, е много вероятно да е родовият им герб.

Страниците на саркофага също носят важни символи - освен христограма и образът на Архангел Михаил, там стои изображение на църквата Свети Ахил между пауните - символ на вечността, и схематичен образ на крепостта на Самуил в Ахрис, между два лъва, копие от старозагорските плочи - които се свързват с първата българска държава и времето на Самуил.