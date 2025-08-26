Спор за наредбата за свободно къмпингуване – готвят се протести

Поредният опит да бъде приет старият вариант на Наредбата за свободно къмпингуване към Закона за устройството на Черноморското крайбрежие предизвика ново напрежение. Къмпингарски организации обявиха, че подготвят протестни действия през есента.

Според тях наредбата повтаря най-спорните текстове, които преди години събраха над 600 отрицателни становища. Въпреки критиките, Министерството на регионалното развитие настоява за приемането ѝ в първоначалния вид.

„Докато къмпингуването не бъде уредено в Закона за туризма, проблемите ще продължат. Опитите това да става с наредба са цинизъм и чист лобизъм“, коментира за Радио София председателят на Българското кемпер общество Йордан Ибришимов.

Представители на кемпери, каравани и палатки са категорични, че ще отстояват правото си на почивка „близо до природата, но без абсурдни забрани“.