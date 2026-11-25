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Административният съд във Варна остави без движение...
13:53, 25.11.2026
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11:22, 25.11.2026
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Румен Радев: ЕК удари звучен шамар на всички, които през...
10:33, 25.11.2026
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Задържаха лодка с 35 нелегални мигранти край Царево, сред...
09:50, 25.11.2026 (обновена)
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Почитаме паметта на свети Климент Охридски, Софийският...
07:26, 25.11.2026
Чете се за: 02:00 мин.
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Спортни новини 25.11.2026 г., 12:30 ч.
от
БНТ
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12:33, 25.11.2026
Спорт
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12:33, 25.11.2026
Гиздол: Ако съм софиянец, със сигурност ще бъда на стадиона утре
12:26, 25.11.2026
До 20 години затвор може да получи шофьорът, причинил катастрофата...
12:15, 25.11.2026
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12:11, 25.11.2026
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Отстраненият кмет на Варна: Какви ще са последиците за града след...
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Отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев разбуни отново...
11:47, 25.11.2026
За 138-и път Софийският университет отбеляза патронния си празник
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