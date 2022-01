Spotify загуби милиарди след скандал с фалшиви новини за COVID-19

Spotify обяви план за борба с разпространението на дезинформация, свързана с COVID-19.

До това се стигна, след като дни наред музикалната платформа беше обект на критика, че дава трибуна на привърженици на конспиративни теории. Джо Роугън - авторът на подкаст, чието съдържание беше в центъра на сканадала, се извини и обеща задълбочено да проучва темите си.

Джо Роугън e човекът, който завихри страстите около Спотифай. През 2020 компанията му плати 100 милиона долара за правата за излъчва ексклузивно шоуто си от 2021. То е едно от най-популярните в света. Един епизод се слуша средно от 11 милиона души.

Снимка: YouTube

Spotify има 172 милиона платени абонати и бележи значителен ръст спрямо момента, в който привлича Роугън, когато абонатите са били 144 милиона. Но именно Роугън донесе и главоболията. В неговия подкаст се изказват спорни и неверни твърдения, свързани с коронавируса и ваксините. Например - авторът активно рекламира ивермектин за лечение на ковид симптоми. Няма научни доказателства, че този препарат, използван главно при животни, е ефективен при ковид.

Миналата седмица 270 учени и специалисти в сферата на медицината призоваха с писмо Spotify да предприеме действия срещу него заради разпространяване на неверни твърдения. Изпълнители като Нийл Йънг и Джони Мичъл започнаха да изтеглят музиката си от платформата в знак на протест срещу тиражираните дезинформации за ваксините.

Макар и с известно закъснение, Спотифай реагира. Изпълнителният директор на шведската компания Даниел Ек публикува вчера план, наречен "Правила и подход към COVID-19 на Spotify". При засягането на теми, свързани с коронавируса, слушателите ще бъдат отпращани към уебсайт с достоверни източници като учени и здравни власти и с базирани на факти данни, които постоянно ще бъдат актуализирани.

Публикувани са и правилата за създателите на съдържание в платформата, които ще бъдат отстранявани при неспазването им. Те не могат да разпространяват опасна, невярна или подвеждаща информация по медицински теми, която би могла да застраши общественото здраве. Джо Роугън се извини на компанията.

My thoughts on the controversy with @spotify https://t.co/nijJgNSc7m