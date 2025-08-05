Срещу замърсяването с пластмаса: В очакване на глобално споразумение

Има ли шанс човечеството да постигне глобално споразумение за ефективна борба срещу замърсяването с пластмаса?



Представители на повече от 160 страни ще се опитат да се договорят за това до 14 август в Женева.

Целта на разговорите в ООН е да се определят общи правила за регулиране на производството, дизайна и управлението на отпадъците от пластмаса. Решението е повече от необходимо.

Според експерти замърсяването с пластмаса не познава граници – то засяга океаните, въздуха и почвата и все повече навлиза в хранителната верига и човешкото тяло.