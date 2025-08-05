БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Срещу замърсяването с пластмаса: В очакване на глобално споразумение

Милен Атанасов
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Представители на повече от 160 страни ще се опитат да се договорят за това до 14 август в Женева

Снимка: Pixabay
Има ли шанс човечеството да постигне глобално споразумение за ефективна борба срещу замърсяването с пластмаса?

Представители на повече от 160 страни ще се опитат да се договорят за това до 14 август в Женева.

Целта на разговорите в ООН е да се определят общи правила за регулиране на производството, дизайна и управлението на отпадъците от пластмаса. Решението е повече от необходимо.

Според експерти замърсяването с пластмаса не познава граници – то засяга океаните, въздуха и почвата и все повече навлиза в хранителната верига и човешкото тяло.

"Трябва да завършим една историческа задача до 14 август със споразумение, което е ефективно, приобщаващо, изпълнимо и способно да се развива. Знам, че това няма да е лесно, но историята не се гради върху комфорт, а върху смелост, екипна работа и компромиси", заяви Луис Вайас Валдивиесо, председател на Междуправителствения преговарящ комитет.

