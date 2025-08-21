Стилияна Николова оглави квалификацията, Ева Брезалиева е шеста

Със съчетанията с бухалки и лента стартира вторият състезателен ден на 41-ото издание на световното първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Рио де Жанейро (Бразилия). България е представена от индивидуалните състезателки Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

Уверена и стабилна игра демонстрира абсолютната европейска шампионка за 2024 - Стилияна Николова, и с актив от 88.800 (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента) оглави квалификацията за финала на индивидуалния многобой утре. Възпитаничката на Валентина Иванова е с два първи по сила резултата в класирането за финалите на отделните уреди - 30.050 (D. 14.000; A. 8.350; E. 7.700) на бухалки и 29.050 (D. 12.500; A. 8.150; E. 8.400) на лента.

Ева Брезалиева също показа своята класа на килима в "Parque Olímpico" и с общ резултат от 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента) заема временното 6-то място в квалификацията след поток B. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е временно 8-ма на бухалки с резултат от 27.200 (D. 12.600; A. 7.700; E. 6.900) и 2-ра на лента с 27.850 (D. 11.900; А. 7.900; E. 8.050).

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова, която днес е в панела за трудност с тяло на бухалки.

Предстоят съчетанията от потоци А,C и D, където ще видим представителките на Германия, Украйна, Италия, Полша, Кипър и др., след което ще станат известни топ 18, които ще се борят за световната титла във финала на индивидуалния многобой, както и финалистите на отделните уреди.

Преките предавания на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро по БНТ ще започнат в петък от 20:30 часа.