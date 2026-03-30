Столичната община обяви 1740 повече места в ясли и детски градини през 2026/2027 г.

Общият брой места е 14 830, крайният срок за кандидатстване е 7 май

столична община оналйн проучване сред родителите относно изборът детска градина
От Столичната община обявиха 1740 повече места за прием в ясли и детски градини тази 2026/2027. Общият брой места е 14 830, крайният срок за кандидатстване е 7 май, съобщиха от "Московска" 33.

От общия брой места 5682 са за деца в яслена възраст, 5896 са за първа група в детските градини и над 2400 са в подготвителните групи.

Налични са и свободни места във втора група, което дава възможност на родители, които желаят да преместят детето си или все още не са го записали, да кандидатстват, пишат от Столичната община.

Увеличението на местата е резултат както от разширяване на съществуващата мрежа, така и от въвеждането в експлоатация на нови детски заведения.

Очаква се до месеците май и юни да приключи строителството на нови детски заведения, в резултат на което ще бъдат открити 6 нови корпуса или изцяло нови детски градини в рамките на настоящата година.

Всички новоразкрити места ще бъдат обявявани своевременно след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответните обекти и ще бъдат достъпни за кандидатстване чрез електронната система.

Крайният срок за кандидатстване в текущия прием е 12.00 часа на 7 май. Системата ще бъде затворена след този час, а първото класиране ще бъде обявено на 8 май.

Информация за следващите класирания е достъпна в календара на Информационната система за прием в детски ясли и градини на Столичната община.

