Светослав Иванов: Клубът има една от най-добрите бази в Европа

Новото попълнение на волейболния Левски даде интервю за клубния сайт
Новото попълнение на волейболния шампион Левски Светослав Иванов даде първото си интервю пред клубния сайт на "сините". Той призна, че не се е колебал дълго, преди да приеме предложението.
"Много съм щастлив, че подписах с Левски. Следя отбора от няколко години, може би последните три-четири, и съм впечатлен от начина, по който работят както треньорът, така и целият щаб. Впечатлен съм и от организацията. Освен това клубът разполага с база, която според мен не е само най-добрата в България, а може би и една от най-добрите в Европа. Малко отбори могат да се похвалят с такава база. Затова не ми беше трудно да взема това решение", каза той.
"Родом съм от едно малко градче в Стара планина – Берковица. Там играх волейбол до осми клас. След това отидох в Дупница, в Марек. Клубът вече не се казва така, но там завърших училище и играх както при юношите, така и при мъжете. На 20 години заминах за Турция, където изиграх два сезона и половина. След това прекарах половин сезон в Азербайджан, а през миналата година играх в Стяуа Букурещ", представи се той.
"Като малък бях разпределител, но след това пораснах. В нашия отбор в Берковица нямахме достатъчно нападатели и така станах посрещач. Посрещането и защитата винаги са били силни елементи в играта ми. Просто нещата се развиха натам. Никой не ми е избирал позицията – стана естествено", каза още Иванов.
"Прави ми впечатление начинът, по който треньорът Желязков налага младите състезатели. Смятам, че това е много правилна политика. Вместо всяка година да се купуват скъпи и готови играчи, е по-добре да изградиш свои собствени състезатели, да ги научиш на системата на игра, която искаш да виждаш на терена. Според мен именно затова идват и успехите. Левски стои много добре организационно и игрово. Дори без много чужденци и големи звезди отборът се справя прекрасно", добави Светослав Иванов.