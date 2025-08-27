Тити Папазов: Убеден, че Левски отново ще бъде първи на баскетбол

Наставникът на баскетболния отбор на Левски Левски Константин Папазов разкри, че шестима от младите състезатели на „сините“ ще тренират с израелския Апоел Тел Авив. По-рано днес тимът на Левски започна подготовка в очакване на новия сезон в НБЛ.

„Единственото сигурно в селекцията ни е, че няма да има чужденец. Това е категорично. За останалите установихме, че разликата между Златин Георгиев и Симеон Стоименов е 26 години“, каза Папазов, отбелязвайки голямата разлика в годините между най-опитния и най-младия в състава на "сините".



„Нашият бюджет не е по-свит, а е някъде шест пъти по-малък от тези на първите отбори. Далеч е и от предпоследния отбор - два пъти по-малко от предпоследния. Но това не ни пречи, ние затова сме Левски“, заяви Папазов по повод финансите на Левски.



„Факт е, че този отбор на Левски съществува поради четири човека, които са по-големи - Асен Великов вече не е при нас, но той, Златин Георгиев, Лъчезар Димитров и Димитър Маринчешки, който работи и идва да помага. И късмет, че имаше млади играчи, които влязоха и дадоха възможност Левски да го има. Ние ще издържим и съм убеден, че Левски отново ще бъде първи на баскетбол“, завърши Папазов.