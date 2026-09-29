БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:32 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ЦАР САМУИЛ

Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Не закъсняха политическите реакции в парламента след новината за връщането на тленните останки на цар Самуил на България.

Новината, че останките на българския цар Самуил ще се завърнат в родината, предизвика логична реакция от страна на парламентарно представените партии. От "Прогресивна България" нарекоха този акт исторически. "Демократична България" пък акцентираха върху дипломатическите усилия през годините и на няколко правителства, за да може цар Самуил да почива завинаги в своята родина. От "Продължаваме Промяната" припомниха усилията на правителството на Кирил Петков за достигането до днешният момент, когато предстои останките на цар Самуил да се завърнат. От "Възраждане" също поздравиха правителството, но го питаха – какво България ще предостави в замяна на гръцката страна.

Янка Тянкова, "Прогресивна България": "Като гражданин изключително се вълнувам, поради което побързах да публикувам новината във Фейсбук, макар че приоритет в момента трябва да ми е дневния ред за комисията. Но въпреки това, в най-смелите си мечти съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина."

Божидар Божанов, "Демократична България": "Добра новина стартирала по наше време, работено по нея вероятно от редица правителства, която се увенчава с успех днес.

БНТ: Защо е важно?

- Защото цар Самуил е ключова фигура в българската история и това е важно за нашата национална памет, за нашето самочувствие, за всички тези неща, които може би днес се подценяват понякога, но са изключително важни."

Велислав Величков, "Продължаваме Промяната": "Това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери – на Кирил Петков и Мицотакис от гръцка страна, както и на нашия посланик Порязов, който е положил изключително големи усилия това да се случва. Аз също бях изненадан от толкова бързото развитие на нещата, но мисля, че имаме повод за национална гордост. И още нещо важно трябва да се каже, че от тук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил."

Петър Петров, "Възраждане": "Важно е крайният резултат – нещо, което е искано от много много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България."

снимки: БТА

Очаква се реакцията на останалите парламентарни партии, както и официалната позиция на българския парламент.

Вижте прякото включване на Николай Минков

#Янка Тянкова #Велислав Величков #политически реакции #Божидар Божанов #Петър Петров #Цар Самуил

Водещи новини

Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Откриването на костите на Самуил: Разказ на археолога Николаос Муцопулос пред БНТ Откриването на костите на Самуил: Разказ на археолога Николаос Муцопулос пред БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гълъб Донев за коледните добавки: Парите не решават проблема, човек...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
На 7 октомври започва изплащането на пенсиите
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ