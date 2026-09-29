Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас

Не закъсняха политическите реакции в парламента след новината за връщането на тленните останки на цар Самуил на България.

Новината, че останките на българския цар Самуил ще се завърнат в родината, предизвика логична реакция от страна на парламентарно представените партии. От "Прогресивна България" нарекоха този акт исторически. "Демократична България" пък акцентираха върху дипломатическите усилия през годините и на няколко правителства, за да може цар Самуил да почива завинаги в своята родина. От "Продължаваме Промяната" припомниха усилията на правителството на Кирил Петков за достигането до днешният момент, когато предстои останките на цар Самуил да се завърнат. От "Възраждане" също поздравиха правителството, но го питаха – какво България ще предостави в замяна на гръцката страна.

Янка Тянкова, "Прогресивна България": "Като гражданин изключително се вълнувам, поради което побързах да публикувам новината във Фейсбук, макар че приоритет в момента трябва да ми е дневния ред за комисията. Но въпреки това, в най-смелите си мечти съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина."

Божидар Божанов, "Демократична България": "Добра новина стартирала по наше време, работено по нея вероятно от редица правителства, която се увенчава с успех днес.

БНТ: Защо е важно?

- Защото цар Самуил е ключова фигура в българската история и това е важно за нашата национална памет, за нашето самочувствие, за всички тези неща, които може би днес се подценяват понякога, но са изключително важни."

Велислав Величков, "Продължаваме Промяната": "Това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери – на Кирил Петков и Мицотакис от гръцка страна, както и на нашия посланик Порязов, който е положил изключително големи усилия това да се случва. Аз също бях изненадан от толкова бързото развитие на нещата, но мисля, че имаме повод за национална гордост. И още нещо важно трябва да се каже, че от тук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил."

Петър Петров, "Възраждане": "Важно е крайният резултат – нещо, което е искано от много много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България."

снимки: БТА

Очаква се реакцията на останалите парламентарни партии, както и официалната позиция на българския парламент.

Вижте прякото включване на Николай Минков