Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко трима са загинали, 11 са ранени

Христо Ценов от Христо Ценов
По света
Част от пострадалите са в болница в тежко състояние

товарен самолет се разби в САЩ в Кентъки
Снимка: БТА
Най-малко трима са загинали и 11 са ранени, след като товарен самолет се разби в Луивил, щата Кентъки.

Част от ранените са в болница в тежко състояние.

Самолетът се е подпалил малко след излитането си в 5.15 ч. следобед местно време от международното летище Мухамед Али, съобщи губернаторът на щата Анди Бешиър.

Няколко промишлени постройки в района избухнаха в пламъци вследствие на катастрофата.

В района са затворени редица пътища, а местните в радиус от 8 километра са инструктирани да не напускат сградите, в които се намират.

