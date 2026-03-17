Трагедия край Маслен нос

Една от вероятните причини, довели до потъването на риболовния кораб с трима души екипаж край Маслен нос е отказ на двигателя му и нахлуване на вода през люка на машинното. Тази хипотеза изказаха днес от борда за разследване на произшествия към министерството на транспорта. Беше направен втори оглед на кораба при по-добра видимост, при която водолазите успяха да влязат в машинното отделение.

Утринта в деня на инцидента, вятърът е бил от най-лошите - североизточен, до 30 метра в секунда. Вълните, събудени от него са стигали до 5 метра. И малко след 7 часа, корабът подава сигнал, че е приключил с риболова.





Христо Христов - председател на Национален борд за разследване на произшествия: „Рибарските принадлежности са събрани, което означава че той е приключил и това е докладвал на агенцията, че приключва риболова и се връща към базовото си пристанище.“





На път за дома, обаче, нещо се случва и забавя кораба - от 5 възела до един. Това, за разследващите, би могло да означава, че двигателят е отказал и корабът се е управлявал само от вълните и вятъра.





Христо Христов: „И това се вижда, че корабът е бил на дрейф 10 минути и след тези 10 минути корабът изчезва от радарите системи на средствата които са го наблюдавали. Много бързо става това нещо за 1-2 минути потъва кораба.

Корабът е потънал с кърмата и е полегнал на дясната си страна с леко повдигнат нос - установяват водолазите. Така че най-вероятно водата е започнала да нахлува в задната му част.

Христо Христов: „От това бързо потъване от тяхна страна не е имало сигнал че има бедствие, че да поискат помощ, за да им бъде помогнато от структурите, които са на гранична полиция и морска администрация.“

Тримата от екипажа не са успели да стигнат до спасителния плот. Тук той е привързан с въжета за борда. Обичайна практика, която обаче не позволява автоматичното му разгъване при потапяне на кораба. И още нещо - от изчезването му, до първия сигнал към Агенцията за рибарство и начало на спасителната акция минават цели три часа.

Христо Христов: „Говориме за тези три часа - никой не е реагирал, никой не е казал - аджеба този кораб къде е, защо го няма, къде е защото той би трябвало да се вижда там.“

Разследването има още много работа и то очевидно ще мине отвъд конкретните причини за потъването на риболовния кораб, при което загинаха трима души.