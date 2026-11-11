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Трагедията на АМ „Тракия“: Най-критично е състоянието на румънския гражданин, настанен в „Сърце и мозък“ – Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Усилията на лекарите са насочени към спасяването и възстановяването на ранените. Част от пострадалите се лекуват в болници в Бургас.

След вчерашната трагедия на АМ „Тракия“, при която загинаха 11 души, а други 51 бяха ранени, битката за живота на част от оцелелите продължава. Седем от пострадалите са настанени в болници в Бургас. Шестима души се намират в болница „Сърце и мозък“, където са настанени трима мъже и три жени.

Четирима от тях са в сравнително леко състояние, с гръдни и ортопедични травми. Извършени са необходимите оперативни интервенции. Пациентите са под активно наблюдение в отделенията по ортопедия и гръдна хирургия, без опасност за живота.

Другите двама са постъпили в тежко състояние. Единият е 37-годишен инфекционист от детската болница в града. Извършени са му три операции на три крайника, като е опериран от проф. Асен Балтов. Пациентът е настанен в отделението по реанимация и към момента е без опасност за живота.

Най-критично е състоянието на шестия пациент – румънски гражданин с множество тежки травми. Той е на апаратно дишане, с опасност за живота, и също е настанен в отделението по реанимация. Уведомени са близките му и консулството в града.

#състоянието на пострадалите #тежката катастрофа на АМ Тракия

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