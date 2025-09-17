Тръмп във Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха във Великобритания. Те нощуваха в Уинфийлд Хаус – официалната резиденция на американските посланици в Лондон. Днес Тръмп ще се срещне с крал Чарлз III в замъка Уиндзор. Това е второто му официално посещение в страната и е съпроводено с доста протести.

Самолетът „Еър Форс 1“ кацна на летище „Станстед“ около 21:00 ч. местно време. Там Тръмп беше посрещнат от британския външен министър Ивет Купър и представител на краля, след което с хеликоптер се придвижи към резиденцията. Самият Тръмп заяви, че денят ще бъде „велик“ и похвали приятелството си с краля.

В същото време настроенията сред британците са смесени. Някои протестираха, а върху замъка „Уиндзор“ бяха прожектирани кадри, свързващи Тръмп и принц Андрю със скандалния Джефри Епстийн. Полицията арестува четирима души.

Докато част от протестиращите осъждат визитата, други британци и американци смятат, че тя укрепва „специалните отношения“ между двете страни.

По време на визитата САЩ и Великобритания планират сделки за над 10 милиарда долара.